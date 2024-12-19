Зеленский отверг возможность уменьшения армии даже после приглашения в НАТО

Украина не согласится на уменьшение численности своих вооруженных сил. Даже если получит приглашение в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на встрече с журналистами в Брюсселе.

Зеленский, обсуждая возможные мирные гарантии безопасности в рамках мирных переговоров, заявил, что лучшей гарантией для Украины было бы вступление в НАТО. Поэтому Украина продолжает работать для получения приглашения.

Глава государства добавил, что рассматривает все возможные типы гарантий, в частности санкционные и финансовые.

"Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет снова", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, именно по этой причине Украина не согласится на уменьшение численности армии, даже на пути к членству в НАТО.

"Лучше всего - это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии у нас просто нет права, в любом случае, даже на пути к НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем", - заявил Зеленский.