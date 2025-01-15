Ставка на Гаагу. Запрошення до НАТО стало б кроком до реальних гарантій Україні, - Дуда

Запрошення України до НАТО могло б стати першим кроком до реальних гарантій безпеки. На думку польської сторони, це реалістична мета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди.

За його словами, він від самого початку наполягав, щоб країни НАТО погодили запрошення Україні приєднатися до альянсу.

"Це був би перший крок для надання Україні реальних гарантій. Ми спілкувалися з паном президентом (Володимиром Зеленським, - ред.) про всі зустрічі в рамках НАТО, зокрема про ті, які будуть на саміті НАТО в Гаазі. Це мета, на яку ми маємо робити ставку. Це реальна мета", - заявив Дуда.

Він також додав, що є глави держав-членів НАТО, які схиляються до ідеї запросити Україну.

Зазначимо, саміт НАТО в нідерландській Гаазі відбудеться 24-25 червня 2025 року.

Хто за і проти запрошення України до НАТО

Як писало авторитетне видання Politico, проти цієї ідеї виступають щонайменше сім країн-учасниць.

Серед них ключові країни - США і Німеччина, які занепокоєні можливістю бути втягнутими у військовий конфлікт із Росією. З обранням Дональда Трампа президентом США запрошення України до НАТО виглядає ще більш примарним.

Проти також Угорщина і Словаччина, чиї лідери загалом займають проросійську лінію. Не поспішають Бельгія, Словенія та Іспанія. У теорії вони підтримують запрошення України, але є ймовірність, що щойно справа дійде до практики, почнуть перешкоджати її реалізації.

Водночас відкрито за запрошення України виступають Польща, Естонія, Латвія та Литва.