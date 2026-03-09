В Иране усиливается почва для массовых протестов: эксперт назвал ключевые причины

На фоне конфликта на Ближнем Востоке в Иране усиливается почва для массовых протестов, ведь руководство страны не обеспечивает базовых потребностей простого населения.

Об этом заявил эксперт по вопросам Ирана в израильском Институте исследований национальной безопасности Бени Сабти в эксклюзивном комментарии РБК-Украина .

"Мы видим, что КСИР (Корпус стражей исламской революции - ред.) управляет страной, подобно тому, что произошло с ХАМАС, и люди для них не имеют значения. Они просто хотят выжить, остаться у власти, и именно поэтому прошлой ночью они продвинули Моджтабу Хаменеи, сына прошлого лидера, на должность руководителя", - отметил Сабти.

По его словам, таким образом, они пытаются контролировать страну. У них есть власть, но это не значит, что им также удалось обеспечить ресурсы для гражданского населения или решить проблему с водой.

"Они заботятся только о сохранении режима, так же как это было с военным крылом ХАМАС в Газе. На самом деле из-за этого, а также из-за назначения Моджтабы новым лидером, может возникнуть еще больший потенциал для новых протестов", - добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что Израиль и США атакуют и бомбят даже те штабы КСИР, которые предназначены для подавления восстаний.

"Но их так много, и это требует времени, поэтому пока мы не видим, чтобы люди выходили на улицы. Я думаю, что президент (США Дональд - ред.) Трамп может призвать их к этому, и это может иметь огромный эффект", - подытожил Сабти.