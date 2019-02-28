В Австрії хочуть перевірити мотивацію США у справі про видачу Фірташа

Фото: Дмитро Фірташ (dmitryfirtash.com)

Справа про екстрадицію Фірташа можуть переглянути

Генеральний прокурор Верховного суду Австрії вважає, що Вищий земельний суд Відня поспішно визнав припустимою екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа в США. Про це пише австрійське видання Die Presse в матеріалі "Частковий успіх олігарха Фірташа".

Як зазначається в статті, на думку генерального прокурора, суд Відня повинен був розглянути питання про політичну мотивацію США при прийнятті рішення про можливість екстрадиції. При цьому він визнав, що звинувачення проти Фірташа носять чисто кримінальний характер.

Прокурор також вважає, що суд повинен бути більш певним щодо конкретних фактів у справі.

При цьому Вищий земельний суд Відня посилається на давні демократичні традиції в США, які роблять неможливою політичну вмотивованість.

Верховний суд Австрії може прийняти до уваги думку прокурора і повернути справу Фірташа у Вищий земельний суд Відня на перегляд.

Нагадаємо, в 2017 році Вищий земельний суд Відня ухвалив, що видача Фірташа у США допустима. Проте остаточне рішення має прийняти міністр юстиції. В екстрадиції буде відмовлено, якщо буде визнано, що США вимагають її з політичних причин.

Фірташ був затриманий у Відні у березні 2014 року ФБР за запитом на екстрадицію. Бізнесмену закидають підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ в штаті Андхра-Прадеш.