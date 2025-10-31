Лукашенко снова бредит "Орешником" и грозится "бахнуть" по Европе
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прямо угрожает Европе ракетным ударом после того, как Россия передаст его стране "Орешник".
Как передает РБК-Украина, заявление белорусского диктатора приводит БелТА.
"Орешник" - страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (страны Запада - ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.), примем решение и бахнем", - заявил Лукашенко.
Он вспомнил о Минских соглашениях и обвинил европейские страны в том, что они "обманули" Беларусь и Россию.
"Обманули. Ну, допрыгались. Уже два миллиона погибло человек и искалечено украинцев. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее", - добавил диктатор.
Поставки "Орешника" в Беларусь
Напомним, о планах разместить российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси стало известно еще в прошлом году.
Уже летом этого года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "Орешник" будет размещен на территории Беларуси до конца 2025-го - об этом он договорился с российским диктатором Владимиром Путиным.
В сентябре этого года Лукашенко заверял, что "Орешник" уже на пути в Беларусь, но пока что ракеты так и не доставили в РФ.
Недавно пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в Беларуси до конца года.
К слову, сегодня, 31 октября, глава СБУ Василий Малюк рассказал, что СБУ совместно с ГУР уничтожили один из трех российских "Орешников" в Капустином Яру. Он отметил, что операция была секретной, о ее результатах знали только несколько президентов других стран.