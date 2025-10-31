Лукашенко снова бредит "Орешником" и грозится "бахнуть" по Европе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прямо угрожает Европе ракетным ударом после того, как Россия передаст его стране "Орешник".

"Орешник" - страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (страны Запада - ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.), примем решение и бахнем", - заявил Лукашенко.

Он вспомнил о Минских соглашениях и обвинил европейские страны в том, что они "обманули" Беларусь и Россию.

"Обманули. Ну, допрыгались. Уже два миллиона погибло человек и искалечено украинцев. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее", - добавил диктатор.