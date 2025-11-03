В Беларуси заявили о готовности к "миротворческой миссии" в Украине
В Беларуси утверждают, что готовы развернуть свои "миротворческие" войска в Украине, если на то будет "соответствующее решение".
Об этом заявил начальник управления международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси Алексей Скабей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
По словам Скабея, участие белорусских военных в международных миссиях является, прежде всего, вопросом "поднятия национального флага" и демонстрацией открытости страны.
"Как только мы получим соответствующее решение, мы будем готовы переместиться в тот или иной регион для выполнения задач", - заявил он.
В то же время Скабей отметил, что сейчас участие Беларуси в миротворческих миссиях под эгидой ООН остановлено. По его словам, возможное развертывание миротворческой миссии в Украине зависит от согласия обеих сторон конфликта.
"Здесь все зависит не только от нас. Если стороны примут решение, мы готовы оказать помощь по их просьбе", - добавил представитель Минобороны Беларуси.
Стоит добавить, что вопрос о какой-либо миротворческой миссии в Украине пока не рассматривается - переговорный процесс между Киевом и Москвой фактически заморожен, а на линии фронта продолжаются интенсивные боевые действия.
Беларусь поддерживает войну в Украине на стороне РФ
Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года открыто поддерживает агрессию против Украины, предоставляя Москве военную инфраструктуру, аэродромы и логистическую помощь.
Режим Александра Лукашенко также обвиняют в причастности к незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий.
В сентябре этого года на территории Беларуси состоялись совместные военные учения с Россией, которые длились две недели. Украина внимательно следила за ходом маневров, не исключая возможных провокаций со стороны соседней страны.
Недавно белорусский диктатор Александр Лукашенко подтвердил, что в декабре на боевое дежурство будет поставлен российский ракетный комплекс "Орешник".
Он также пригрозил, что Беларусь "нанесет удар", если ситуация "будет развиваться плохо".