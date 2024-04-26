В статусе нелегала. Угрожает ли депортация из ЕС украинским мужчинам

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Можно ли находиться в ЕС без паспорта

23 апреля украинские консульства временно прекратили оказывать услуги мужчинам призывного возраста за границей. Также по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Поэтому мужчины в возрасте с 18 до 60 лет не могут получить ряд услуг. Например, оформить новый загранпаспорт, если истек срок действия предыдущего.

Адвокат объясняет: по истечении срока действия паспорта такой человек находится в стране ЕС в статусе нелегала. И к нему какая та или иная страна имеет право применить институт депортации, то есть возвращение гражданина в страну его гражданства.

"Та или иная страна, где находится наш гражданин, будет решать его дальнейшую судьбу: нужен он как нелегалили не нужен. Как мы видим, сейчас уже некоторые министерства иностранных дел других стран начали публиковать некоторые сообщения на эту тему", – говорит Екатерина. Анищенко.

К примеру, в Польше заявили, что будут способствовать возвращению граждан Украины домой. В Германии говорят, что их не совсем волнует вопрос об отсутствии паспорта у украинцев. Потому все будет решаться индивидуально, считает адвокат. Какого-либо одного решения Европейского Союза по этому поводу мы еще не видим. Как будет в дальнейшем – пока неясно.

Фото: Украина приостановила предоставление консульских услуг за рубежом мужчинам от 18 до 60 лет (Getty Images)

"По сути, как мы видим, единственно возможный вариант – это когда каждый гражданин принимает для себя решение, возвращается ли он в страну своего гражданства, чтобы стать на военный учет. С учетом того, что он уже может больше за границу не вернуться. Или же решает, что остается в иностранной стране как нелегал", – комментирует она.

26 апреля в министр внутренних дел Польши заявил, что страна продолжит защиту украинцам, которая действует пока до 30 июня. Также временную защиту обещают предоставить украинцам без паспорта. Но здесь возникает вопрос, на каких правах разрешат находиться в Польше без паспорта, отмечает юрист.

"Вы же понимаете, что это означает неофициальное трудоустройство, отсутствие помощи и разного рода дотаций со стороны государства, где человек находится. Здесь в любом случае речь идет о сужении прав. Готов ли сам человек находиться за границей на таких ограниченных правах?", – говорит она.

Можно ли без документов получать выплаты в ЕС

Этот вопрос будут решать в каждой конкретной стране – продолжать ли выплаты таким людям. По нормам международного права, минимальные выплаты есть. Однако в таких случаях речь идет преимущественно о такой помощи, которая не позволит выйти из затруднительного положения.

"Это может привести к тому, что украинцы вынуждены будут устраиваться на нелегальную работу, чтобы иметь хоть какой-то заработок. Во-первых, в странах ЕС это очень сложно. А во-вторых, это может нести за собой уголовную ответственность. И тогда снова возвращаемся к тому, что нелегал нарушает законы страны, где находится", – объясняет адвокат.

Какие могут быть основания для депортации

Эти основания регулируются каждой страной по-своему. К примеру, выдворить могут за нарушение сроков пребывания в стране. Или за то, что человек работает нелегально, совершил административное или уголовное правонарушение.

Фото: Без действующего паспорта мужчины за границей могут оказаться в статусе нелегала (proukrainu.blesk.cz)

"Трудоустроиться человек без паспорта не сможет. Это будет и нарушение налогового права, потому что человек не сможет платить налоги. Таких моментов может быть много", – говорит Анищенко.

Можно ли обжаловать депортацию

Механизм обжалования депортации существует, но это не остановит процесс депортации в страну гражданства.

"Но также возникает вопрос, на основании чего такое решение обжаловать. Человек нарушил закон страны, где находится. Страна приняла такое решение, и оно полностью законное. А пребывание на территории другой страны без документов, подтверждающих личность – это нарушение закона", – отмечает собеседница.

Что будет с теми, кто вернулся в Украину

Будут ли в Украине применяться санкции в отношении тех, кто захотел вернуться домой? К примеру, чтобы оформить себе загранпаспорт? По словам адвоката, могут применить санкции в виде штрафа за невыполнение постановки на военный учет. Но точно так же оштрафовать могут и украинцев, которые и так всю войну находятся дома, но не пошли в ТЦК обновить учетные данные.

"По сути все, кто не встал на военный учет, сейчас уже нарушают закон. Даже до 18 мая, когда новый закон вступит в силу. Потому что порядок введения военного учета у нас уже было еще с прошлого года. И по сути человек платит штраф, а в дальнейшем человек должен стать на военный учет", – говорит юрист.

Обратите внимание. Сейчас все мужчины военнообязанного возраста, кто на данный момент не встал на военный учет – уже априори являются нарушителями закона.

Фото: Все мужчины с 18 до 60 лет, не явившиеся в ТЦК обновить данные даже без повестки, по сути нарушили закон, – юрист (Общественное Львов)

"Даже если вы сейчас добровольно придете в военкомат, то уже будете вынуждены оплатить штраф. После обновления военно-учетных данных мужчина получает постановление о наложении на него административного взыскания. Даже те, у кого есть основания для отсрочки от мобилизации", – говорит Катерина Анищенко.

Сейчас такой штраф составляет от 1700 до 5200 гривен. После 18 мая, когда вступит в силу принятый недавно закон о мобилизации, эти суммы будут составлять уже от 17 до 25 тысяч гривен за первое правонарушение.

Что делать тем, кто сейчас за границей

Здесь два варианта: либо дальше оставаться в стране пребывания, либо возвращаться. Не надо забывать, что по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" вы можете получить официальную отсрочку от мобилизации, напоминает адвокат.

"Если у вас есть основания для отсрочки, однозначно следует ее оформлять и заходить в официальную правовую плоскость. Ведь не все, у кого есть отсрочка, пользуются этим, хотя имеют такое законное право. Потому что это единственный законный способ избежать определенных последствий . Последствия будут, и не стоит ждать, что это вас обойдет. Я еще с начала большой войны говорила клиентам: служить будут все. Вопрос только в том, где и когда", – подчеркивает она.