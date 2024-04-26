Будут ли забирать водительские права у уклонистов: объяснение юриста

Минобороны Украины опубликовало полный список изменений к закону о мобилизации. Среди прочего уклонистов могут ограничивать в праве управлять транспортными средствами.

Когда это может произойти и как это связано с новым документом, который будет присылать ТЦК мужчинам призывного возраста – в комментарии РБК-Украина объясняет юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко .

Когда могут ограничить право управлять автомобилем

Если военнообязанный сознательно нарушает мобилизационное законодательство, нарушает правила ведения военно учета гражданами Украины, игнорирует повестки и тому подобное, то начальник ТЦК и СП обращается в органы Национальной полиции для объявления его в розыск, проведения его административного задержания и доставки в военкомат, поясняет адвокат.

Если задержание оказывается невозможным, то в адрес мужчины направляется "требование". Отличие повестки и требования состоит в том, что повестка "предлагает" человеку явиться в ТЦК и СП, а "требование" – требует сделать это", – объясняет Ярослав Звоненко.

Согласно Закону 10449, территориальные центры комплектования и социальной поддержки имеют право направлять гражданам Украины "требования" о выполнении военно-учетного долга.

"Требование" – это документ, отличающийся от повестки. Ее присылают в случае, если военнообязанный гражданин не явился в ТЦК и СП по вызову по повестке или же не выполнил другие свои обязательства по военному учету", – добавляет специалист.

Требование считается врученным:

После личного получения гражданином под роспись.

гражданином под роспись. После 10 дней с момента отправки заказного письма с уведомлением о вручении.

Выполненным "требование" считается, когда военнообязанным исполнены в полной мере военно-учетные обязанности изложены в "требовании", отозванной - после завершения мобилизации, подчеркивает юрист "Приходько и партнеры".

Будут ли забирать водительские права у уклонистов

Если в течение 10 дней "требование" остается проигнорированным, ТЦК и СП обращается с исковым заявлением в суд относительно временного ограничения гражданина Украины в праве управления транспортными средствами во время мобилизации.

"Важно понимать, что такое ограничение не лишает права управления транспортными средствами на какой-либо конкретный промежуток времени, не изымается водительское удостоверение, а делает такое право невозможным до момента, пока мужчина не выполнит требования или не завершится действия правового режима военного положения и общей мобилизации, замечает Звоненко

Впрочем, детали о том, как именно это будет действовать на практике, можно будет узнать после вступления закона в силу 18 мая. По главным принципам закона, ограничение на управление автомобилем налагает только суд. Предполагается, что заседания суда могут проходить в порядке письменного производства без вызова на судебное заседание.