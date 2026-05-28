Статус UKR под угрозой: что нужно сделать украинцам в Польше, чтобы не потерять защиту

Украинцы, которые находятся в Польше под временной защитой, должны обновить данные в реестре PESEL. Игнорирование этого требования грозит потерей статуса UKR и ограничением доступа к социальным правам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на In Poland.
Главное:
Необходимо лично обратиться в уженд города или гмины по месту жительства, имея при себе действующий загранпаспорт. В случае необходимости процедура предусматривает снятие отпечатков пальцев.
Если вы до сих пор не имеете загранпаспорта, его следует изготовить срочно - до момента визита в уженд.
Конечный срок: обновить информацию в реестре нужно до 31 августа 2026 года.
