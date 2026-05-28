Статус UKR под угрозой: что нужно сделать украинцам в Польше, чтобы не потерять защиту

12:55 28.05.2026 Чт
2 мин
Эту процедуру надо выполнить до 31 августа
aimg Василина Копытко
Беженцам нужно обратиться к уженду города (фото: Getty Images)

Украинцы, которые находятся в Польше под временной защитой, должны обновить данные в реестре PESEL. Игнорирование этого требования грозит потерей статуса UKR и ограничением доступа к социальным правам.

Главное:

  • Дедлайн: Все украинцы в Польше должны актуализировать данные в реестре PESEL до 31 августа 2026 года.
  • Риски: Игнорирование процедуры приведет к автоматической потере статуса UKR и соответствующих социальных прав.
  • Как действовать: Нужно лично обратиться в уженду города или гмины по месту жительства с действующим загранпаспортом.

Кто должен пройти процедуру актуализации

  • Граждане с PESEL UKR, полученным на основании документов, срок действия которых истек.
  • Те, кто получил PESEL без загранпаспорта (например, по свидетельству о рождении).
  • Лица, которые изменили персональные данные (в частности фамилию) или оформили новый загранпаспорт после получения номера PESEL.
  • Дети, которые на момент оформления PESEL не имели паспорта или уже получили его.

Как обновить данные

Необходимо лично обратиться в уженд города или гмины по месту жительства, имея при себе действующий загранпаспорт. В случае необходимости процедура предусматривает снятие отпечатков пальцев.

Если вы до сих пор не имеете загранпаспорта, его следует изготовить срочно - до момента визита в уженд.

Конечный срок: обновить информацию в реестре нужно до 31 августа 2026 года.

Читайте также о том, что в Польше работодатели переориентируются на привлечение временного персонала. Только за апрель 2026 года количество таких запросов выросло на 10%.

Ранее мы писали о том, что в Польше начали аннулировать условные лицензии иностранным врачам, которые не подтвердили знание польского на уровне B1. Сейчас из 3000 украинских врачей почти треть не предоставила языковой сертификат.

