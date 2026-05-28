Статус UKR під загрозою: що треба зробити українцям в Польщі, аби не втратити захист

Головне: Дедлайн: Усі українці в Польщі повинні актуалізувати дані в реєстрі PESEL до 31 серпня 2026 року.

Хто має пройти процедуру актуалізації

Громадяни з PESEL UKR, отриманим на підставі документів, термін дії яких закінчився.

Ті, хто отримав PESEL без закордонного паспорта (наприклад, за свідоцтвом про народження).

Особи, які змінили персональні дані (зокрема прізвище) або оформили новий закордонний паспорт після отримання номера PESEL.

Діти, які на момент оформлення PESEL не мали паспорта або вже отримали його.

Як оновити дані

Необхідно особисто звернутися до уженду міста або гміни за місцем проживання, маючи при собі чинний закордонний паспорт. У разі необхідності процедура передбачає зняття відбитків пальців.

Якщо ви досі не маєте закордонного паспорта, його слід виготовити терміново - до моменту візиту до уженду.

Кінцевий термін: оновити інформацію в реєстрі потрібно до 31 серпня 2026 року.