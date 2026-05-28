Статус UKR під загрозою: що треба зробити українцям в Польщі, аби не втратити захист

Українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, повинні оновити дані у реєстрі PESEL. Ігнорування цієї вимоги загрожує втратою статусу UKR та обмеженням доступу до соціальних прав.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на In Poland.
Головне:
Необхідно особисто звернутися до уженду міста або гміни за місцем проживання, маючи при собі чинний закордонний паспорт. У разі необхідності процедура передбачає зняття відбитків пальців.
Якщо ви досі не маєте закордонного паспорта, його слід виготовити терміново - до моменту візиту до уженду.
Кінцевий термін: оновити інформацію в реєстрі потрібно до 31 серпня 2026 року.
