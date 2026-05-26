В Польше упростили экзамены на водительские права для украинцев
Украинцы, проживающие в Польше, теперь могут сдавать теоретический экзамен на водительские права на украинском языке. Такая возможность уже доступна в ряде польских городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Польши.
Главное:
- Языковое упрощение: В Польше разрешили сдавать теоретический экзамен на водительские права на украинском языке.
- География услуги: Опция уже действует в экзаменационных центрах Варшавы, Кракова, Гданьска, Люблина, Белостока, Тарнова и Ольштына.
- Практическая часть: Экзамен по вождению остается на польском языке, но кандидатам разрешено официально брать с собой переводчика.
- Требование относительно ценза: Получить права могут украинцы, которые прожили в Польше не менее 185 дней и имеют карту побыту или паспорт.
- Начало процедуры: Первым шагом является прохождение медосмотра и получение у местных властей номера PKK (профиля кандидата).
- Цена и сроки: После успешных тестов изготовление удостоверения стоит 100 злотых и длится от 9 рабочих дней.
Где можно сдавать экзамен на украинском языке
Как отмечается, украинский язык стал доступным для теоретического тестирования в части экзаменационных центров Польши. Среди городов, где уже можно воспользоваться такой опцией:
- Варшава;
- Краков;
- Люблин;
- Гданьск;
- Белосток;
- Тарнов;
- Ольштын и другие.
В то же время практический экзамен и в дальнейшем проводится на польском языке. Однако кандидаты могут воспользоваться помощью переводчика.
Кто может получить права в Польше
По правилам Польши, получить водительское удостоверение могут люди, которые:
- проживают в стране не менее 185 дней;
- достигли необходимого возраста для соответствующей категории прав.
Для иностранцев также нужно иметь паспорт или карту побыту и документ, подтверждающий адрес проживания.
Как проходит процедура получения прав
Оформление начинается с получения специального номера PKK - профиля кандидата в водители.
Для этого нужно:
- пройти медицинский осмотр;
- подготовить документы;
- подать заявление в местный орган власти по месту жительства.
После получения PKK кандидат может:
- записаться в автошколу на полный курс;
- или самостоятельно подготовиться к теоретическому экзамену и пройти только практические занятия по вождению.
Сколько стоит удостоверение
После успешной сдачи теоретического и практического экзаменов нужно оплатить 100 злотых за изготовление водительского удостоверения.
Обычно документ изготавливают до 9 рабочих дней, однако в некоторых случаях проверка может длиться дольше.
Ранее РБК-Украина сообщало, что с 5 марта 2026 года в Польше заработали новые правила для украинцев. В частности, изменения коснулись статуса PESEL UKR, условий проживания, трудоустройства и доступа к медицинским услугам. Также в стране ввели новую карту быта CUKR сроком на три года. Отдельным гражданам необходимо пройти верификацию документов, иначе они могут потерять право на легальное пребывание.