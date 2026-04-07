Статус "оперативный резерв" в "Резерв+": МОУ разъяснило, кого это касается и что означает

"К оперативному резерву могут быть отнесены граждане, в частности после срочной службы или в других предусмотренных законом случаях. Сейчас речь идет об относительно небольшом количестве людей, эта категория не является массовой", - отметили в ведомстве.

Никаких новых функций в этой части не вводилось, а действующие правила бронирования регулируются соответствующими нормативными актами.

"Если у вас возникают вопросы относительно своего статуса в "Резерв+" и его корректности, советуем обратиться в службу поддержки через меню приложения - там помогут проверить конкретную ситуацию и предоставят объяснение", - отметили в Минобороны.

Что предшествовало

В последнее время в СМИ появилась информация о том, что в приложении "Резерв+" появилось новое обновление - статус "оперативный резерв". Утверждается, что его наличие якобы делает невозможным получение бронирования от мобилизации для работы на критически важных предприятиях.

Согласно заявлениям СМИ, бронированию подлежат только военнообязанные, тогда как резервисты к этой категории не относятся. Поэтому граждане с таким статусом якобы не подлежат бронированию предприятиями, даже если работают в критически важных сферах.

Обновление в "Резерв+"

Напомним, с декабря прошлого года военно-учетный документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных, призывников и резервистов. Однако, для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать ее самостоятельно или в ТЦК.