RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Статус "оперативный резерв" в "Резерв+": МОУ разъяснило, кого это касается и что означает

11:39 07.04.2026 Вт
2 мин
Кого из украинцев могут отнести к оперативному резерву?
aimg Валерий Ульяненко aimg Дмитрий Левицкий
Фото: приложение "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пометка "оперативный резерв" в "Резерв+" не является обновлением - она отображалась в системе и раньше.

Об этом в комментарии РБК-Украина пояснило Министерство обороны Украины.

"К оперативному резерву могут быть отнесены граждане, в частности после срочной службы или в других предусмотренных законом случаях. Сейчас речь идет об относительно небольшом количестве людей, эта категория не является массовой", - отметили в ведомстве.

Никаких новых функций в этой части не вводилось, а действующие правила бронирования регулируются соответствующими нормативными актами.

"Если у вас возникают вопросы относительно своего статуса в "Резерв+" и его корректности, советуем обратиться в службу поддержки через меню приложения - там помогут проверить конкретную ситуацию и предоставят объяснение", - отметили в Минобороны.

Что предшествовало

В последнее время в СМИ появилась информация о том, что в приложении "Резерв+" появилось новое обновление - статус "оперативный резерв". Утверждается, что его наличие якобы делает невозможным получение бронирования от мобилизации для работы на критически важных предприятиях.

Согласно заявлениям СМИ, бронированию подлежат только военнообязанные, тогда как резервисты к этой категории не относятся. Поэтому граждане с таким статусом якобы не подлежат бронированию предприятиями, даже если работают в критически важных сферах.

Обновление в "Резерв+"

Напомним, с декабря прошлого года военно-учетный документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных, призывников и резервистов. Однако, для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать ее самостоятельно или в ТЦК.

Отметим, недавно стало известно, что многодетные родители вскоре смогут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" без привязки к семейному положению. Министерство обороны уже начало бета-тестирование этой функции.

Также недавно в приложении "Резерв+" появилась новая возможность стать на воинский учет онлайн - процедура занимает всего несколько кликов.

О том, является ли приложение "Резерв+" обязательным и наказывают ли мужчин за его отсутствие на смартфоне - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
