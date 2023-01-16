"Статус города не российский". Череватый рассказал о ситуации в Соледаре
По состоянию на 16 января в Соледаре продолжаются бои, город не оккупирован российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.
"Статус (Соледара - ред.) не российский. Наши подразделения бьются, наносят постоянные потери врагу и пытаются каждые сутки показать, что этот город на сдается врагу. Наши Вооруженные силы делают все, чтобы он платил невероятную цену за каждый метр, по которому пытается двигаться", - отметил Череватый.
Он также напомнил, что основными заданиями украинских войск в Бахмуте и Соледаре остаются препятствование продвижению врага и выходу на оперативное пространство, а также уничтожение вражеских солдат и техники.
Напомним, ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно заявлял, что его наемники якобы "взяли Соледар".
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