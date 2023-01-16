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"Статус города не российский". Череватый рассказал о ситуации в Соледаре

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Соледар, Понедельник 16 января 2023 17:41
"Статус города не российский". Череватый рассказал о ситуации в Соледаре Иллюстративное фото: в ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

По состоянию на 16 января в Соледаре продолжаются бои, город не оккупирован российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Статус (Соледара - ред.) не российский. Наши подразделения бьются, наносят постоянные потери врагу и пытаются каждые сутки показать, что этот город на сдается врагу. Наши Вооруженные силы делают все, чтобы он платил невероятную цену за каждый метр, по которому пытается двигаться", - отметил Череватый.

Он также напомнил, что основными заданиями украинских войск в Бахмуте и Соледаре остаются препятствование продвижению врага и выходу на оперативное пространство, а также уничтожение вражеских солдат и техники.

Напомним, ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно заявлял, что его наемники якобы "взяли Соледар".

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия сделала битву за Донбасс принципиальной для себя.

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