"Статус города не российский". Череватый рассказал о ситуации в Соледаре

По состоянию на 16 января в Соледаре продолжаются бои, город не оккупирован российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Статус (Соледара - ред.) не российский. Наши подразделения бьются, наносят постоянные потери врагу и пытаются каждые сутки показать, что этот город на сдается врагу. Наши Вооруженные силы делают все, чтобы он платил невероятную цену за каждый метр, по которому пытается двигаться", - отметил Череватый.

Он также напомнил, что основными заданиями украинских войск в Бахмуте и Соледаре остаются препятствование продвижению врага и выходу на оперативное пространство, а также уничтожение вражеских солдат и техники.