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Зеленский о боях за Соледар и Бахмут: РФ сделала битву за Донбасс принципиальной для себя

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Киев, Воскресенье 15 января 2023 21:14
Зеленский о боях за Соледар и Бахмут: РФ сделала битву за Донбасс принципиальной для себя
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сделала битву за города Донецкой и Луганской областей принципиальной для себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Зеленский подчеркнул, что битва за Соледар и Бахмут, а также за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без всякой передышки и остановки.

"Спасибо каждому нашему бойцу, нашему солдату, сержанту, офицеру, которые понимают насколько важно уничтожить оккупанта именно на этом направлении. Россия сделала битву за города нашего Донбасса принципиальной для себя. Наши же герои делают для себя эту битву принципиальной для уничтожения боевого потенциала государства-террориста", - заявил он.

Президент добавил, что каждый день украинской стойкости на Донбассе и каждый успех ВСУ в обороне - это жизненно важные достижения для защиты всего нашего государства.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг российские заявления о якобы взятии Соледара под контроль РФ.

Ранее украинские десантники показали фото из Соледара.

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