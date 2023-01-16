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"Статус міста не російський". Череватий розповів про ситуацію в Соледарі

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Соледар, Понеділок 16 січня 2023 17:41
"Статус міста не російський". Череватий розповів про ситуацію в Соледарі Ілюстративне фото: у ЗСУ розповіли про ситуацію у Соледарі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Станом на 16 січня у Соледарі тривають бої, місто не окуповане російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Статус (Соледара - ред.) не російський. Наші підрозділи б'ються, завдають постійних втрат ворогові і намагаються кожної доби показати, що це місто не здається ворогові. Наші Збройні сили роблять все, щоб він платив неймовірну ціну за кожен метр, яким намагається рухатися", - зазначив Череватий.

Він також нагадав, що основними завданнями українських військ у Бахмуті та Соледарі залишаються перешкоджання просуванню ворога та виходу на оперативний простір, а також знищення ворожих солдатів та техніки.

Нагадаємо, раніше засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин неодноразово заявляв, що його найманці нібито "взяли Соледар".

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія зробила битву за Донбас принциповою для себе.

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