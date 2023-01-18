Статус-кво не может длиться вечно. Тайвань ожидает вторжения Китая в 2027 году

Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань, и нападение может произойти в 2027 году, предупреждает МИД страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Китай теперь, вероятнее всего, вторгнется на Тайвань, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем лидера Си Цзиньпина", - заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.

Он установил 2027 год как ключевую дату, когда такие действия, скорее всего, произойдут.

Как отмечает издание, напряжение в Тайванском проливе растет и является самым высоким за многие годы. По данным тайваньских источников, Китай теперь каждый день летает на истребителях в направлении воздушного пространства самоуправляемого острова.