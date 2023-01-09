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Отрабатывали удары с суши и моря. Китай провел учения возле Тайваня

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Пекин, Понедельник 09 января 2023 04:15
Отрабатывали удары с суши и моря. Китай провел учения возле Тайваня Фото: Китай провел учения у берегов Тайваня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китайские военные провели очередные боевые учения вокруг Тайваня, в ходе которых отрабатывались удары с суши и моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлению восточного командования Народно-освободительной армии Китая, армия организовала совместное патрулирование боевой готовности и настоящие боевые учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

"Цель учений состояла в том, чтобы проверить совместные боевые возможности и решительно противостоять провокационным действиям внешних сил и сил тайваньских сепаратистов", -говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Япония в течение последних двух недель неоднократно поднимала реактивные истребители и отправляла военные корабли для наблюдения за китайским авианосцем "Ляонин".

Также ранее над Южно-Китайским морем китайский истребитель совершил небезопасный маневр, пролетая мимо американского самолета-разведчика на расстоянии 3 метров, вынудив предпринять действия по уклонению, чтобы избежать столкновения.

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