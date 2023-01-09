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Почти 30 китайских самолетов вторглись в зону ПВО Тайваня

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Тайвань, Понедельник 09 января 2023 07:38
Почти 30 китайских самолетов вторглись в зону ПВО Тайваня Фото: Почти 30 китайских самолетов вторглись в зону ПВО Тайваня (twitter.com/MoNDefense)
Автор: Артур Родивилов

В ходе военных учений 28 самолетов Китая вторглись в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На фоне учений Минобороны Тайваня отследило 57 военных самолетов и четыре корабля КНР.

Среди обнаруженных самолетов - истребители J-11, J-16, Су-30 и J-10, стратегические бомбардировщики H-6.

Ранее РБК-Украина сообщало, что китайская армия организовала совместное патрулирование боевой готовности и настоящие боевые учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Китай последний раз проводил масштабные учения в конце декабря.

Ранее сообщалось, что Япония в течение последних двух недель неоднократно поднимала реактивные истребители и отправляла военные корабли для наблюдения за китайским авианосцем "Ляонин".

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