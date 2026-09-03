Поезд и автобус в одном сервисе: "Укрзализныця" готовит масштабное обновление для пассажиров
Железнодорожные вокзалы в пяти городах Украины официально превратили в мультимодальные транспортные хабы, соединив железнодорожные и автобусные перевозки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Что изменится для пассажиров
В электронный Перечень автостанций "Укртрансбезопасности" включили вокзалы во Львове, Днепре, Запорожье, Бердичеве и Белой Церкви.
Присоединение к единой системе позволит:
- Официально открывать новые автобусные маршруты от железнодорожных вокзалов.
- Вывести перевозчиков из "тени", заменив стихийные остановки у вокзалов легальной работой.
- Приобрести билеты в единой системе - следующим шагом станет продажа автобусных билетов через вокзальные кассы и цифровые сервисы "Укрзализныци".
- Ввести мультимодальный билет, который позволит планировать и оплачивать сложные маршруты с пересадками (поезд+автобус) в одном приложении.
Особый приоритет будут предоставлять маршрутам в и с прифронтовых территорий, где сочетание различных видов транспорта является ключевым для обеспечения доступности.
Безопасность и легализация перевозок
Как отметил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач, главная цель инициативы - сделать пассажирские перевозки предсказуемыми и безопасными.
Он подчеркнул, что формирование автобусных маршрутов в правовом поле гарантирует защиту прав пассажиров и качество услуг.
Автомобильные перевозчики, желающие присоединиться к работе в транспортных хабах и интегрировать свои рейсы в "Укрзализныци", могут подать заявку на электронную почту service@uz.gov.ua с примечанием "Мультимодальные перевозки".
Ситуация на вокзалах
Напомним, "Укрзализныця" регулярно вводит дополнительные меры безопасности и инфраструктуры на своих объектах.
В частности, железнодорожники напоминают, что фото- и видеосъемка на объектах железной дороги в условиях военного положения запрещена и может привести к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы.
Кроме того, в Украине разрабатываются новые решения для обеспечения стабильного движения поездов во время длительных воздушных тревог. Вокзалы работают в круглосуточном режиме, а для пассажиров готовят обновленные правила посадки.