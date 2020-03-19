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Формула-1 скасувала всі весняні гонки через коронавірус

Новини » Спорт     19.03.2020 - 19:20
Формула-1 скасувала всі весняні гонки через коронавірус
Фото: етапи Нідерландах, Іспанії та Монако відкладені (formula1.com)

Чемпіонат поновиться не раніше літа

Керівництво Формулы-1 оголосило про перенесення четвертого, п'ятого та шостого етапів сезону 2020 року через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Гран-прі Нідерландів, який повернувся в календар Формули-1 вперше з 1985 року, повинен був пройти 1-3 травня. Через тиждень була запланована гонка в Іспанії (8-10 травня), а потім 21-24 травня - в Монако.

Раніше за пандемію коронавірусу був скасовано Гран-прі Австралії, традиційно відкриває сезон Формули-1. Крім того, на більш пізній термін були перенесені етапи Китаї, Бахрейні та В'єтнамі.

"Формула-1 і FIA (Міжнародна автомобільна федерація, - ред.) розраховують почати сезон чемпіонату 2020 року, як тільки це буде безпечно, і будуть продовжувати регулярно відслідковувати поточну ситуацію з COVID-19", - йдеться в заяві.

У разі, якщо в календарі Формули-1 більше не будуть внесені зміни, чемпіонат стартує етапом Гран-прі Азербайджану в Баку 5-7 червня.

Також враховуючи ситуацію з відкладеним стартом сезону, було вирішено новий регламент ввести не з 2021, а з 2022 року.

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