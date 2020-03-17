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Формула-1 звернулася до вболівальників через перенесення старту сезону

Новини » Спорт     17.03.2020 - 14:10
Формула-1 звернулася до вболівальників через перенесення старту сезону
Фото: ілюстроване зображення (formula1.com)

Досі невідомо, коли пройде перший Гран-прі 2020 року

Формула-1 опублікувала лист до вболівальників з вибаченнями через перенесення старту сезону на невизначений термін у зв'язку з епідемією коронавірусу. Лист виконавчого директора прес-служба поширила у соцмережах чемпіонату.

Через пандемію вже скасували Гран-прі Австралії і перенесли на невизначений час гонки в Китаї, Бахрейні та В'єтнамі.

Поки офіційно першим Гран Прі значиться етап в Нідерландах, запланований на 3 травня, проте можливість його проведення викликає сумніви. У разі скасування сезон може розпочатися з Гран-прі Азербайджану в червні.

"Ми вибачаємось перед уболівальникам, які постраждали від скасування Гран-прі Австралії і перенесення на більш пізній термін інших гонок. Ми розуміємо - всі хочуть знати, що далі чекає Формулу 1 у 2020. З огляду на постійний розвиток ситуації, сьогодні ми не можемо дати точну відповідь. Проте, ми плануємо розпочати сезон 2020 року, як тільки це буде безпечно", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше було оголошено про призупинення нинішніх розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

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