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Старт сезону Формули-1 відкладений через коронавірус

Новини » Спорт     13.03.2020 - 09:49
Старт сезону Формули-1 відкладений через коронавірус
Фото: Гран-прі Австралії скасований (formula1.com)

Перший етап перегонів не відбудеться

Перший етап сезону-2020 Гран-прі Австралії скасований через пандемію коронавірусу. Про це повідомила прес-служба Формули-1.

Рішення було прийнято після відмови від участі в гонці команди McLaren через виявлення хвороби в одного з її співробітників.

Виконавчий директор чемпіонату Росс Браун заявив, що розробляє план щодо перенесення календаря змагань сезону-2020 на більш пізні дати

"Скасування Гран Прі Австралії позначиться на доходах команд, на доходах всього чемпіонату, - розповів Браун у відеоінтерв'ю на офіційному сайті Формули 1. - У нас є план перебудувати цей сезон і все ж провести якомога більше відкладених гонок. Але командам слід проявити терпіння і зрозуміти, що це рішення було необхідним".

Через коронавірус вже був перенесений на невизначений термін етап Гран-прі Китаю, гонки в Бахрейні і В'єтнамі також знаходяться під загрозою скасування.

Ймовірно, сезон 2020 року стартує в травні-червні, якщо до того моменту ситуацію з коронавірусом вдасться взяти під контроль.

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