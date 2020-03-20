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Старт нинішнього сезону Формули-1 буде найпізнішим за всю історію

Новини » Спорт     20.03.2020 - 16:17
Старт нинішнього сезону Формули-1 буде найпізнішим за всю історію
Фото: ілюстроване зображення (formula1.com)

Востаннє чемпіонат світу з перегонів почали так пізно в 1951 році

Через пандемію коронавірусу старт сезону-2020 в Формулі-1 буде найпізнішим за більш ніж 50-річну історію чемпіонату світу з королівських перегонів. Про це повідомляє RaceFans.

Організатори відклали проведення семи перших етапів. Напередодні стало відомо, що в намічені терміни не відбудуться Гран-прі Нідерландів, Іспанії та Монако. До цього були відкладені етапи в Китаї, Бахрейні та В'єтнамі. Гонку в Австралії, яка повинна була 15 березня відкрити сезон, скасували.

Останній етап минув 1 грудня 2019 року в Абу-Дабі. На цей момент сезон планується почати 7 червня з Гран-прі в Баку. Це буде найпізніший старт в історії Формули-1. В останній раз чемпіонат світу стартував так пізно в 1951 році, коли пілоти вийшли на гонку лише 27 травня.

Якщо Гран-прі Азербайджану відбудеться, то період міжсезоння складе 189 днів. Це шостий за протяжністю перерву за всю історію чемпіонату світу і найбільший з 1966 року, коли сезон стартував 22 травня в Монако, через 210 днів після завершення попереднього.

Нагадаємо, Формула-1 звернулася до вболівальників з-за перенесення старту сезону.

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