В Британии ответили на слухи об отставке Стармера, - Sky News

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сохранит свою должность как минимум до начала летних каникул парламента, несмотря на слухи в СМИ о возможной смене лидера Лейбористской партии.

Об этом заявила министр культуры Британии Лиза Нэнди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Позиция правительства и внутренние процедуры

По словам Нэнди, многочисленные сообщения в прессе о намерениях других чиновников, в частности Веса Стритинга, Энди Бернема или Анджелы Рейнер, бросить вызов действующему премьеру, являются "пеной и чушью".

Она подчеркнула, что в Кабинете министров призывают к единству для выполнения обещаний перед избирателями.

"Я несколько раз разговаривала с премьер-министром в течение последней недели, и он четко заявил кабинету министров, что если люди хотят бросить ему вызов, для этого есть процедура. Есть способ начать борьбу за лидерство, стать лидером Лейбористской партии и стать его преемником. Никто еще этого не делал", - подчеркнула министр.

Она также добавила, что постоянная смена политических лидеров только вредит государству, ведь во время внутренних разногласий работа правительства фактически останавливается.

В то же время Нэнди отметила, что решение о дальнейшей борьбе за должность в конце концов будет зависеть от самого Стармера, депутатов и британского народа.