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Военный корабль РФ произвел предупредительные выстрелы по британской яхте

18:40 16.06.2026 Вт
2 мин
Российское судно ранее сопровождало танкеры "теневого флота"
aimg Валерий Ульяненко
Военный корабль РФ произвел предупредительные выстрелы по британской яхте Фото: российский корабль "Адмирал Григорович" (wikipedia.org)
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Российский военный корабль "Адмирал Григорович" произвел предупредительные выстрелы в сторону гражданской британской яхты в Ла-Манше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Сообщается, что в понедельник, 15 июня, береговая охрана получила сообщение от гражданского судна под британским флагом, которое плавало вблизи российского фрегата.

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Британское судно сообщило, что российский корабль произвел предупредительные выстрелы после того, как оба судна приблизились друг к другу в Ла-Манше.

"Адмирал Григорович" - один из кораблей Черноморского флота РФ, который уже несколько недель находится вблизи британских вод. Он сопровождал танкеры "теневого флота" россиян и плавал вблизи ветровой электростанции у побережья Саффолка.

Два прибрежных патрульных катера Королевского флота класса "River" - HMS Mersey и HMS Tyne - сопровождали этот корабль через Ла-Манш вчера, до того как были произведены предупредительные выстрелы.

Напомним, в последнее время международное сообщество значительно усилило борьбу с нелегальными нефтяными перевозками России. В начале июня стало известно, что Евросоюз разрешил принудительно останавливать суда российского теневого флота.

Такие шаги вызвали заметную обеспокоенность в Кремле. Ранее помощник российского диктатора Николай Патрушев заявлял, что для защиты теневого флота Москва рассматривает возможность сопровождения судов конвоями из-за риска задержаний и возможных "диверсий".

В то же время в Совете Федерации РФ прозвучало предложение заминировать российские теневые танкеры и взрывать их в случае задержания иностранными государствами, чтобы спровоцировать масштабные экологические последствия.

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