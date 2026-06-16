Военный корабль РФ произвел предупредительные выстрелы по британской яхте

Российский военный корабль "Адмирал Григорович" произвел предупредительные выстрелы в сторону гражданской британской яхты в Ла-Манше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Сообщается, что в понедельник, 15 июня, береговая охрана получила сообщение от гражданского судна под британским флагом, которое плавало вблизи российского фрегата.

Британское судно сообщило, что российский корабль произвел предупредительные выстрелы после того, как оба судна приблизились друг к другу в Ла-Манше.

"Адмирал Григорович" - один из кораблей Черноморского флота РФ, который уже несколько недель находится вблизи британских вод. Он сопровождал танкеры "теневого флота" россиян и плавал вблизи ветровой электростанции у побережья Саффолка.

Два прибрежных патрульных катера Королевского флота класса "River" - HMS Mersey и HMS Tyne - сопровождали этот корабль через Ла-Манш вчера, до того как были произведены предупредительные выстрелы.

Напомним, в последнее время международное сообщество значительно усилило борьбу с нелегальными нефтяными перевозками России. В начале июня стало известно, что Евросоюз разрешил принудительно останавливать суда российского теневого флота.