Власти Индии помогли нефтеперерабатывающему заводу обойти санкции ЕС, - Bloomberg
Nayara Energy, частично принадлежащая "Роснефти", нашла способы обхода санкций и вернулась к экспорту. Основным сырьем стала российская нефть Urals.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Помощь правительства и банков
Через два месяца после введения санкций, которые поставили индийский НПЗ Nayara Energy на грань кризиса, компания постепенно восстанавливает работу. Этому способствует поддержка правительства и поиск обходных схем расчетов.
НПЗ, частично принадлежащий российской "Роснефти", наладил сотрудничество с банками, включая State Bank of India, для проведения расчетов в рупиях. Ранее UCO Bank получил разрешение правительства на работу с Nayara и теперь обрабатывает международные транзакции.
Производство и экспорт
Компания возвращается к стабильным операциям и уже не ограничивается только внутренними поставками на более чем 6500 автозаправок. Nayara возобновила экспорт при помощи плавучих хранилищ и флота, включающего даже суда под санкциями.
Один из государственных переработчиков, Hindustan Petroleum, увеличил закупки продукции у Nayara. Завод в Вадинаре работает на 75% мощности, причем основным сырьем стал российский сорт Urals, дополненный небольшими объемами индийской нефти.
Последствия санкций ЕС
Санкции ЕС, объявленные в июле главой дипломатии Каи Каллас, стали неожиданностью для компании. Они привели к кризису в управлении и отключению базового программного обеспечения, зависимого от западных поставщиков.
Несколько членов совета директоров, включая генерального директора Алессандро Дес Доридеса, ушли в отставку. Кризис усилился после того, как судоходные компании разорвали контракты, а страховщики при поддержке ЕС отказались от покрытия рисков.
Ограниченный экспорт
Несмотря на восстановление работы, проблемы сохраняются. Крупные кредиторы, включая SBI, поддерживают только внутренние платежи в рупиях.
В сентябре Nayara планирует экспортировать около 2,2 млн баррелей нефтепродуктов - менее половины прошлогоднего объема. Более половины поставок оказалось на стоянке у Омана или передано через перегрузку с судна на судно.
Перспективы компании
Часть продукции Nayara хранится в танкерах на море. С конца августа четыре плавучих хранилища у побережья Омана приняли около 130 тыс. тонн топлива.
Чтобы снизить риски, компания ведет переговоры с Саудовской Аравией и Ираком о возобновлении закупок нефти. В Nayara рассчитывают, что отсутствие американских санкций позволит быстро восстановить поставки.
Союзник России
Россия покрывает около 40% потребностей Индии в нефти, делая страну крупнейшим покупателем российской морской нефти. До начала войны доля была мене 1%.
Торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Индия превратилась в центр переработки дешевой российской нефти. Компании покупают нефть со значительной скидкой, перерабатывают и экспортируют топливо в Европу, Африку и Азию. Доходы идут политически связанным энергетическим олигархам и далее в военный бюджет Путина.
Индия продолжает активно закупать нефть из России несмотря на давление США и новые санкции. Власти страны не дают сигналов о сокращении импорта.
Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Индия продолжит закупки российской нефти несмотря на 50% тарифы США для индийских компаний.