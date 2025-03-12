Стармер: справедливый мир должен включать возвращение в Украину депортированных детей

Глава британского правительства во время выступления в парламенте Британии отметил, что он приветствует прогресс в переговорах между Украиной и США.

"Теперь мы должны удвоить наши усилия, чтобы добиться прочного и безопасного мира", - подчеркнул Стармер.

Он напомнил, что в субботу собирает в лидеров ряда стран, чтобы обсудить, как добиться дальнейшего прогресса в вопросе завершения войны России против Украины.

Премьер-министр также утверждает, что соглашение о прочном мире в Украине должно включать возвращение похищенных детей. По его словам, депортация детей - это "абсолютно ужасный случай похищения".

"И когда мы говорим о прочном, справедливом урегулировании или мире в Украине, это, конечно, должно включать в себя решение этого вопроса", - отметил он.