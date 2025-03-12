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Стармер: справедливый мир должен включать возвращение в Украину депортированных детей

Фото: Кир Стармер, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Мирное соглашение между Украиной и Россией должно предусматривать возвращение депортированных россиянами украинских детей на Родину.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Глава британского правительства во время выступления в парламенте Британии отметил, что он приветствует прогресс в переговорах между Украиной и США. 

"Теперь мы должны удвоить наши усилия, чтобы добиться прочного и безопасного мира", - подчеркнул Стармер. 

Он напомнил, что в субботу собирает в лидеров ряда стран, чтобы обсудить, как добиться дальнейшего прогресса в вопросе завершения войны России против Украины. 

Премьер-министр также утверждает, что соглашение о прочном мире в Украине должно включать возвращение похищенных детей. По его словам, депортация детей - это "абсолютно ужасный случай похищения". 

"И когда мы говорим о прочном, справедливом урегулировании или мире в Украине, это, конечно, должно включать в себя решение этого вопроса", - отметил он. 

Депортация детей

Напомним, в ноябре прошлого года украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала более 19,5 тысячи детей.

При этом в январе он рассказал, что только за лето прошлого года Россия похитила из Херсонской области около 3 тысяч детей. Их якобы отправляли на отдых.

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Мирные переговорыВойна в УкраинеДетиКир Стармер