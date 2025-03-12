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Стармер: справедливий мир має включати повернення в Україну депортованих дітей

Фото: Кір Стармер, прем'єр Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мирна угода між Україною та Росією має передбачати повернення депортованих росіянами українських дітей на Батьківщину.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Глава британського уряду під час виступу в парламенті Британії зазначив, що він вітає прогрес у переговорах між Україною та США.

"Тепер ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб добитися міцного і безпечного миру", - наголосив Стармер.

Він нагадав, що в суботу збирає в лідерів низки країн, щоб обговорити, як добитися подальшого прогресу в питанні завершення війни Росії проти України.

Прем'єр-міністр також стверджує, що угода про міцний мир в Україні має включати повернення викрадених дітей. За його словами, депортація дітей - це "абсолютно жахливий випадок викрадення".

"І коли ми говоримо про міцне, справедливе врегулювання або мир в Україні, це, звісно, повинно включати в себе вирішення цього питання", - зазначив він.

Депортація дітей

Нагадаємо, у листопаді минулого року український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала понад 19,5 тисячі дітей.

При цьому в січні він розповів, що тільки за літо минулого року Росія викрала з Херсонської області близько 3 тисяч дітей. Їх нібито відправляли на відпочинок.

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Мирні переговориВійна в УкраїніДітиКір Стармер