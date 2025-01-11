РФ за лето депортировала более 3 тысяч детей из Херсонской области, - омбудсмен

Российские оккупанты за лето 2024 года депортировали из Херсонской области более 3 тысяч украинских детей. Их якобы отправляли на "отдых".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Он отметил, что с временно захваченных территорий Херсонской области оккупационные власти вывезли детей на "перевоспитание" в Россию.

"Под маскировкой отдыха, оздоровительных и культурно-просветительских программ 3310 детей перемещали в различные лагеря в отдаленных регионах РФ", - подчеркнул Лубинец.

Среди так называемых мероприятий для детей, которые устраивают россияне: оборонно-спортивные сборы в Вологде и "Университетские смены", организованные в Туле. По словам омбудсмена, россияне привлекают украинских детей к экскурсиям, мастер-классам, спортивным соревнованиям, а также к программам, которые способствуют насильственной ассимиляции и милитаризации.

"Уверен, что эти действия являются частью целенаправленной стратегии РФ, направленной на уничтожение национальной идентичности украинских детей путем насаждения русской культуры, истории и языка, и привлечения их в будущем к борьбе против своей родной страны", - добавил Лубинец.