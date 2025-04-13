Стармер шокований ударом по Сумах: "Путін має негайно погодитися на повне припинення вогню"

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на ракетну атаку РФ на Суми 13 квітня. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін має негайно погодитися на повне припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави британського уряду в соцмережі Х.

Стармер зазначив, що він був приголомшений жахливими атаками Росії на цивільне населення в Сумах.

"У ці трагічні моменти мої думки з жертвами та їхніми близькими. Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путін має негайно погодитися на повне та безумовне припинення вогню", - наголосив британський прем'єр.

Удар по Сумах

Нагадаємо, російські війська завдали два удари по Сумам балістикою 13 квітня. Під удар потрапив центр міста, де на той момент перебувало багато людей. У момент ударів люди просто йшли вулицею, сиділи у своїх авто, їхали в громадському транспорті.

Спочатку повідомлялося про 21 загиблого і 20 поранених, пізніше кількість постраждалих зросла до 34, потім до 83. Близько 15:30 ДСНС України повідомила, що кількість постраждалих зросла до 99 осіб, з них 11 дітей.

Найбільше людей постраждали в тролейбусі, який проїздив поряд з епіцентром одного з ударів. Практично всі, хто знаходився в електротранспорті, загинули.

Тактика ворога під час сьогоднішнього обстрілу була аналогічною до обстрілу в Кривому розі нещодавно. Як зазначила місцева влада, Росія знову атакувала ракетою з касетними боєприпасами, і ворожа ракета вибухнула над містом.

Реакція світу на трагедію в Сумах

Президент Франції Емануель Макрон різко відреагував на обстріл Сум. Він заявив, що всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. За словами французького президента, сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її, "всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента (США Дональда, ред.) Трампа".