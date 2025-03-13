Стармер: Путин нарушит мирную сделку, если Украину оставят без гарантий безопасности
Украине необходимо предоставить гарантии безопасности. Такой шаг не позволит российскому диктатору Владимиру Путину нарушить потенциальное мирное соглашение.
Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Стармер подчеркнул, что он "не удивлен" негативной реакцией России на предложение США о 30-дневном перемирии с Украиной.
"Во-первых, мы должны сосредоточиться на прочном и безопасном мире в Украине, чего мы все хотим. Меня не удивляет, что Россия занимает такую позицию. Они довольно ясно дали это понять. Они неоднократно заявляли об этом", - отметил глава британского правительства.
Он обратил внимание, что после встречи между украинскими и американскими чиновниками в Саудовской Аравии был достигнут прогресс, и мяч "оказался на стороне России". Теперь на нее будет оказано давление.
"Это хорошо, потому что Россия - агрессор. Россия - это страна, которая не соблюдает предыдущие сделки и соглашения. Мы знаем, что у Путина есть амбиции, которые почти не скрываются", - добавил премьер.
По его словам, сейчас необходимо продолжать работу с союзниками, в том числе с США и Украиной. В субботу, 15 марта, в Лондоне соберутся лидеры ряда стран, чтобы обсудить прогресс в вопросе достижения прочного мира в Украине.
Стармер напомнил, что Путин выступает против предоставления гарантий безопасности Украине.
"Если вы не собираетесь нарушать сделку, то у вас не будет больших проблем с гарантиями по сделке. А мы знаем, что в прошлом он нарушал условия сделки. Поэтому его реакция укрепляет мою твердую уверенность в том, что если сделка не будет защищена гарантиями безопасности, то в свое время он ее нарушит", - уточнил он.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что гарантии безопасности необходимо обсуждать уже после завершения войны между Украиной и Россией.
Такую позицию американского лидера также поддерживает и генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, "прежде чем поддерживать мир, надо достичь мира".
При этом президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Украине необходимы гарантии безопасности до подписания мирной сделки. Поскольку в ином случае Россия может нарушить мир.
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