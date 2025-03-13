Стармер: Путин нарушит мирную сделку, если Украину оставят без гарантий безопасности

Стармер подчеркнул, что он "не удивлен" негативной реакцией России на предложение США о 30-дневном перемирии с Украиной.

"Во-первых, мы должны сосредоточиться на прочном и безопасном мире в Украине, чего мы все хотим. Меня не удивляет, что Россия занимает такую позицию. Они довольно ясно дали это понять. Они неоднократно заявляли об этом", - отметил глава британского правительства.

Он обратил внимание, что после встречи между украинскими и американскими чиновниками в Саудовской Аравии был достигнут прогресс, и мяч "оказался на стороне России". Теперь на нее будет оказано давление.

"Это хорошо, потому что Россия - агрессор. Россия - это страна, которая не соблюдает предыдущие сделки и соглашения. Мы знаем, что у Путина есть амбиции, которые почти не скрываются", - добавил премьер.

По его словам, сейчас необходимо продолжать работу с союзниками, в том числе с США и Украиной. В субботу, 15 марта, в Лондоне соберутся лидеры ряда стран, чтобы обсудить прогресс в вопросе достижения прочного мира в Украине.

Стармер напомнил, что Путин выступает против предоставления гарантий безопасности Украине.

"Если вы не собираетесь нарушать сделку, то у вас не будет больших проблем с гарантиями по сделке. А мы знаем, что в прошлом он нарушал условия сделки. Поэтому его реакция укрепляет мою твердую уверенность в том, что если сделка не будет защищена гарантиями безопасности, то в свое время он ее нарушит", - уточнил он.