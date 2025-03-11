Рютте: вопрос гарантий безопасности для Украины нужно решить после установления мира

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что вопрос гарантий безопасности для Украины нужно рассматривать уже после заключения мирного соглашения.

Также, по словам генсека, благодаря Трампу "действительно произошел прорыв" в плане начала переговоров как с Украиной, так и с Россией.

"Я думаю, президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) прав в том, что прежде чем поддерживать мир, нужно сначала достичь мира. А мира пока нет", - заявил Рютте.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, Украина хочет, чтобы Запад предоставил ей гарантии безопасности для того, чтобы вторжение России не повторилось. В частности, сейчас Европа рассматривает вариант отправки в Украину своего контингента, в который могут войти до 30 тысяч солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что гарантии безопасности Украине нужны даже до возможного прекращения огня с Россией. В частности, на встрече с президентом США Дональдом Трампом он напоминал, что россияне уже неоднократно нарушали перемирия.

В свою очередь американский лидер настаивает, чтобы "завершение войны" наступило еще до предоставления Украине гарантий безопасности.

К слову, США отказываются участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности. Они хотят, чтобы за этот вопрос отвечала только Европа.

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