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Стармер прибыл в Киев с важным месседжем накануне отставки

09:34 16.07.2026 Чт
2 мин
Британский лидер встретится с Владимиром Зеленским
aimg Юлия Капитонова
Фото: Кир Стармер (Getty Images)

16 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправился в Украину. Там он намерен заверить Владимира Зеленского в "непреклонной поддержке" со стороны Лондона, которая сохранится даже после его отставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Стармер встретится с Зеленским за четыре дня до того, как покинет Даунинг-стрит. На посту премьер-министра его сменит Энди Бернем.

В течение двух лет пребывания в должности британский лидер уделял особое внимание поддержке Украины в ее войне с РФ.

16 июля Стармер прибыл в Киев с важным месседжем.

"Я очень горжусь вкладом Британии. Эта работа будет продолжаться, а наша непреклонная поддержка Украины останется неизменной. Не только ради Украины и безопасности Европы, но и ради британских семей, которые ощутили последствия этой войны из-за роста цен", - заявил британский премьер.

Стармер также планирует заверить Зеленского, что Лондон и дальше будет делать все возможное для победы Украины в войне.

"Когда я стал премьер-министром, я знал, что Великобритания должна не просто поддержать Украину в трудный момент, но и помочь заложить основу для ее долгосрочной безопасности и успеха", - объяснил британский лидер.

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