Британия перенимает опыт Украины для создания подразделения дронов, - The Telegraph

В армии Британии создают новую целевую группу, которая будет заниматься ускоренным развертыванием беспилотников в войсках. Главная цель подразделения - быстро и масштабно внедрять автономное оружие для противодействия угрозам со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Зачем Британии новое подразделение

По информации издания, создание команды предусмотрено новым планом оборонных инвестиций (DIP), который на этой неделе представил премьер-министр Кир Стармер.

Документ предусматривает выделение 5 миллиардов фунтов стерлингов для расширения использования военных беспилотников и автономного вооружения.

Британское подразделение частично смоделировано по образцу украинских Сил беспилотных систем, действующих как отдельный род войск. Однако в отличие от Украины британская команда не будет отдельной структурой - в ее состав войдет персонал из армии, Королевского флота, воздушных сил и морской пехоты, а возглавит группу старший офицер.

"Миссия подразделения состоит в том, чтобы объединить людей, данные и машины для быстрого, масштабного и с меньшими затратами решения реальных операционных проблем", - говорится в оборонном плане.

Источник в оборонном ведомстве также подтвердил, что многие решения в Департаменте обороны Великобритании принимаются на основе уроков, полученных именно по борьбе Украины против российских оккупантов.

Куда направят деньги и какие дроны получит армия

Сейчас у Великобритании в арсенале около 10 000 беспилотников. Для сравнения, Украина использует ориентировочно 200 000 дронов в месяц для защиты от российской агрессии.

Согласно инвестиционному плану, средства распределят на следующие направления:

Для авиации - вертолетные силы Apache получат 24 вооруженных беспилотника до 2030 года для совместной работы с боевыми самолетами.

- вертолетные силы Apache получат 24 вооруженных беспилотника до 2030 года для совместной работы с боевыми самолетами. Для пехоты - выделено 50 миллионов фунтов стерлингов на новые ударные FPV-дроны и беспилотники-перехватчики. Деньги пойдут и на роботизированные наземные платформы, которые будут подвозить запасы или воевать на передовой.

- выделено 50 миллионов фунтов стерлингов на новые ударные FPV-дроны и беспилотники-перехватчики. Деньги пойдут и на роботизированные наземные платформы, которые будут подвозить запасы или воевать на передовой. Для флота - эсминцы типа 45, которые спишут в 2030-х годах, заменят более дешевыми кораблями, которые будут управлять целой армадой морских беспилотников.

"Украина продемонстрировала скорость, масштабы и влияние войны с помощью беспилотников, и это правительство инвестирует 5 миллиардов фунтов стерлингов для ускорения использования автономных систем", - подчеркнул представитель Министерства обороны Великобритании.

Он добавил, что новая оперативная группа будет разрабатывать средства дальней разведки и ударов, что позволит быстро передавать технологии на передовую вместо того, чтобы годами ждать завершения традиционных программ закупок.