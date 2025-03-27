Франция и Британия отправят в Украину миссию для работы над усилением армии, - Макрон
Франция и Британия решили отправить в Украину специальную миссию. Она займется усилением украинской армии.
Об этом на пресс-конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Французский президент рассказал, что в Украину отправят "франко-британскую команду", не раскрывая более подробных деталей о том, кто в нее войдет.
"Она будет тесно сотрудничать с Украиной, чтобы подготовить все аспекты будущего формата украинской армии. С точки зрения размера, количества солдат, и оборудования", - отметил Макрон.
Также, по словам Макрона, планируется, что такая команда изучит потребности Украины в военной помощи.
Отправка инструкторов в Украину
Напомним, еще в прошлом году в Европе обсуждали возможность отправки инструкторов в Украину, чтобы они тренировали украинских воинов там. Для этого предлагалось создать даже соответствующую коалицию.
Первой такую инициативу предлагала Франция. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский даже сообщал, что в Париже уже приняли решение об отправке инструкторов, но такая информация не подтвердилась.
После дальнейших обсуждений ничего не сдвинулось. Украинских воинов продолжают тренировать в ряде стран Европы.
К слову, в декабре прошлого года пять депутатов французского парламента призвали власти отправить военных инструкторов в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.