КСИР признают террористами в Великобритании, обещает Стармер, - FT

Великобритания официально признает Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Новый закон внесут в парламент уже через несколько недель, лично заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Financial Times .

Свое решение Стармер озвучил планы во время интервью газете Jewish Chronicle в Кентонской объединенной синагоге. Именно здесь в минувшую субботу прогремел взрыв, который совершили террористы.

Ответственность за атаку взяла группировка "Ашаб аль-Ямин", которая напрямую

связана с Ираном. Стармер подчеркнул, что его "очень беспокоит" использование

Тегераном сети посредников для атак в Европе.

"Относительно злонамеренных государственных субъектов в целом, запрета, нам действительно нужно законодательство, чтобы принять необходимые меры, и это законодательство мы предлагаем как можно скорее", - заявил премьер страны.

Ранее закон о терроризме 2000 года запрещал только негосударственные группировки, а КСИР - это официальная силовая структура Ирана. Теперь юристы правительства расширяют рамки закона.

Что изменится для силовиков:

расширение прав полиции: детективы смогут выдвигать уголовные обвинения за любую поддержку КСИР;

конец операций влияния: поддержка иранских пропагандистских каналов станет основанием для ареста;

автоматическое заключение: уклонение от регистрации иностранного влияния приведет к тюрьме.

Эксперт по безопасности Роджер Макмиллан считает это решение историческим. По его словам:

"Это критически важный шаг, который позволит полиции преследовать больше людей согласно законодательству о борьбе с терроризмом за поддержку операций

влияния от имени иранцев".

Министр безопасности Дэн Джарвис уже включил КСИР в специальный реестр иностранного влияния. Каждый член организации обязан официально отчитываться о своей деятельности в Британии. Сокрытие фактов означает немедленный тюремный срок.

В прошлом году Лейбористская партия инициировала пересмотр всех антитеррористических норм и искала способы противодействовать именно государственным угрозам. Иран стал главной целью этого расследования.

Риски для разведки и ядерный фактор

Однако путь к запрету не будет легким, ведь часть чиновников выражает серьезные опасения. Тегеран может закрыть британское посольство в ответ на такой шаг.

Почему это опасно для Запада:

потеря разведданных: посольство в Тегеране является критически важным пунктом прослушивания;

ядерный контроль: именно КСИР контролирует иранские ядерные материалы и запрет сделает невозможным любые контакты с этими должностными лицами.

сирийский сценарий: в Сирии запрет групп, связанных с новым правительством после свержения Асада, создал хаос в сфере безопасности.

Несмотря на эти риски, Министерство внутренних дел Британии настроено решительно. Силовики обещают сделать все, чтобы "защитить граждан от вреда".