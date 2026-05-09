Британия перебрасывает на Ближний Восток корабль для миссии в Ормузском проливе

16:02 09.05.2026 Сб
2 мин
Для чего Лондон отправит свое судно к Ближний Восток?
aimg Эдуард Ткач
Фото: корабль 45 HMS Dragon (wikipedia.org)
Британия направит один из своих военных кораблей на Ближний Восток. Такой шаг предусмотрен в рамках планирования европейской миссии по сопровождению судов в Ормузском проливе, когда будет установлен стабильный режим прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Вероятно, в состав британского предложения по выполнению оборонительной военно-морской миссии войдет военно-морской корабль типа 45 HMS Dragon, который способен уничтожать управляемые ракеты.

Миссия призвана обезопасить коммерческие суда, которые будут пытаться пройти через Ормузский пролив. Однако старт ее реализации начнется либо после достижения устойчивого прекращения огня, либо же заключения мирного соглашения.

"Предварительное размещение корабля HMS Dragon является частью разумного планирования, которое обеспечит готовность Британии, в рамках многонациональной коалиции под совместным руководством Великобритании и Франции - к обеспечению безопасности пролива, когда позволят условия", - сказал представитель британского Минобороны.

Этот шаг предпринят на фоне того, что Иран рассматривает новое предложение США о прекращении войны, которая длиться уже 10 недель.

Что же касается британского корабля, то он только что завершил испытания системы вооружения у берегов Крита и был отправлен для оказания помощи в обороне Кипра в начале конфликта.

Отметим, что в планировании британско-французской военной миссии участвуют более 40 стран. Очередная встреча запланирована на следующей неделю. Как ожидается, ряд стран предложат свои услуги по разминированию, сопровождению и патрулированию воздушного пространства.

Напомним, что о готовности Франции и Британии развернуть военную миссию в Ормузском проливе с целью "защиты свободы судоходства" стало известно еще несколько недель назад.

При этом президент США Дональд Трамп отреагировал на это и сказал союзникам по НАТО "держаться подальше".

Также мы писали, что по словам министра по вопросам вооруженным сил Британии Алистера Карнса, Украина может сыграть важную роль в усилиях по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Он пояснил, что Киев имеет опыт и необходимые технологии.

