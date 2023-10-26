Подготовка к новому этапу войны. ЦАХАЛ показал видео рейда в Сектор Газа

Инженерные и бронетанковые подразделения Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) входили этой ночью в северную часть Сектора Газа для проведения очередной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал ЦАХАЛ.

В заявлении израильских военных отмечается, что целенаправленный рейд с использованием танков в ночь на 26 октября проводился "в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий".

Операции проводились под руководством бригады "Гивати".

При проведении рейда израильские солдаты обнаружили и нанесли удары по боевикам, а также "террористической инфраструктуре и пусковым установкам противотанковых ракет". Кроме того, добавили в ЦАХАЛе, военные "подготовили поле боя".

По окончании рейда израильские солдаты покинули этот район Сектора Газа.

Наземная операция Израиля

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС начали вторжение в Израиль. Они похищали и убивали мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.

В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАС, целью которой является уничтожение террористов. ЦАХАЛ уже нанес удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.

Также планируется наземная операция в Секторе Газа. Сейчас на границе Израиль сосредоточил сотни единиц военной техники.

Добавим также, что 25 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке к наземной операции в Секторе Газа.