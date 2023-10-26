Подготовка к новому этапу войны. ЦАХАЛ показал видео рейда в Сектор Газа
Инженерные и бронетанковые подразделения Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) входили этой ночью в северную часть Сектора Газа для проведения очередной операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.
В заявлении израильских военных отмечается, что целенаправленный рейд с использованием танков в ночь на 26 октября проводился "в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий".
Операции проводились под руководством бригады "Гивати".
При проведении рейда израильские солдаты обнаружили и нанесли удары по боевикам, а также "террористической инфраструктуре и пусковым установкам противотанковых ракет". Кроме того, добавили в ЦАХАЛе, военные "подготовили поле боя".
По окончании рейда израильские солдаты покинули этот район Сектора Газа.
Наземная операция Израиля
Напомним, 7 октября боевики ХАМАС начали вторжение в Израиль. Они похищали и убивали мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.
В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАС, целью которой является уничтожение террористов. ЦАХАЛ уже нанес удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.
Также планируется наземная операция в Секторе Газа. Сейчас на границе Израиль сосредоточил сотни единиц военной техники.
Добавим также, что 25 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке к наземной операции в Секторе Газа.
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