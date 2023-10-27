В Секторе Газа пропал Интернет. В частности, в некоторых частях региона сообщают об ухудшения качества связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Интернет-обсерватории Netblocks сообщила, что оперативные сетевые данные свидетельствуют об ухудшении качества связи в регионе.

"Компания является последним крупным оператором, предоставляющим услуги на фоне продолжающихся боевых действий с Израилем", - говорится в сообщении.

Война в Израиле

7 октября на территорию Израиля вторглись боевики ХАМАС. Они атаковали как военных, так и мирных жителей, в результате чего было много жертв среди гражданских.

В ответ Израиль объявил военную операцию. В ее рамках по местам дислокации боевики уже нанесли ряд ударов. При этом 26 октября Израиль провел рейд на территорию Сектора Газа, военные применяли для этого танки.

Позже армия Израиля заявила, что продолжит ограниченные наземные рейды в Секторе Газа после того, как вчера вечером пехота и танки в течение нескольких часов действовали через пограничный забор, атакуя позиции и членов ХАМАСа.

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