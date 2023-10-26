Израиль продолжит наземные рейды в Секторе Газа, - представитель ЦАХАЛа

Армия Израиля продолжит ограниченные наземные рейды в Секторе Газа, после того как вчера вечером пехота и танки в течение нескольких часов действовали через пограничный забор, атакуя позиции и членов ХАМАСа.

Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По его словам, рейды будут проводиться "и сегодня ночью, и в ближайшие дни они будут продолжаться с еще большей силой".

Он также добавил, что ЦАХАЛ продолжает наносить "массированные удары" по Сектору Газа "с воздуха и моря", уделяя особое внимание уничтожению высокопоставленных членов ХАМАС и тех, кто участвовал в массовых убийствах 7 октября.

Война в Израиле

7 октября на территорию Израиля вторглись боевики ХАМАС. Они атаковали как военных, так и мирных жителей, в результате чего было много жертв среди гражданских.

В ответ Израиль объявил военную операцию. В ее рамках по местам дислокации боевиков уже нанесли ряд ударов. Также сегодня, 26 октября, Израиль провел рейд на территорию Сектора Газа, военные применяли для этого танки.

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