Старый iPhone может стоить дороже: Apple неожиданно подняла выплаты
Apple временно увеличила размер платежей за старые iPhone, iPad, Mac и Apple Watch в рамках программы Trade In. За отдельные модели будут платить почти на треть больше, чем раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple.
Как изменились выплаты по Mac и iPhone?
Наибольший скачок стоимости зафиксирован в категории компьютеров Mac. Топовый Mac Studio теперь оценивают до 1305 долларов вместо прежних 1045 долларов.
Оценка других моделей компьютеров также изменилась:
- MacBook Pro - до 855 долларов (ранее 690);
- Mac mini - до 480 долларов (ранее 375);
- MacBook Air - до 580 долларов (ранее 520).
В линейке смартфонов ощутимый рост коснулся моделей Pro.
Так, флагманский iPhone 16 Pro в программе обмена стоит до 630 долларов вместо 560, а iPhone 15 Pro Max поднялся в цене до 530 долларов из 490 долларов.
Базовые и более старые версии получили незначительные повышения, а выплаты по iPhone 16e и iPhone X остались без изменений.
Обновления для iPad, Apple Watch и Android
Планшеты iPad тоже прибавили в стоимости. Выплата за iPad Pro выросла до 720 долларов (ранее 690), а за iPad mini дают до 300 долларов вместо 265 долларов.
В категории смарт-часов умеренный рост возглавил Apple Watch Series 10, который оценивают в 165 долларов против 150 долларов раньше.
Apple также расширила список устройств Android, принимаемых по программе.
К списку впервые добавили
- серию Google Pixel 9;
- Samsung Galaxy S21 Ultra;
- OnePlus 13 и 13R.
При этом для некоторых более старых Android-смартфонов, в частности Pixel 7 и Pixel 8 Pro, суммы компенсации несколько снизились.
Почему Apple повысила суммы выплат?
Официально технологический гигант не объявлял причин пересмотра ценовой политики. Однако эксперты связывают это с глобальным дефицитом оперативной памяти DRAM и флэш-памяти NAND - это подняло цены на запчасти.
Рост себестоимости компонентов провоцирует удорожание как новых, так и б/у устройств по всей индустрии.
В Apple отмечают, что окончательная сумма оценки зависит от технического состояния устройства, а выплаты предоставляются в форме кредита на покупку новой техники бренда.