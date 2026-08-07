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Старый iPhone может стоить дороже: Apple неожиданно подняла выплаты

11:09 07.08.2026 Пт
2 мин
Почему техногигант решился на такой шаг?
aimg Ольга Завада
Старый iPhone может стоить дороже: Apple неожиданно подняла выплаты Apple обновила прайсы (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Apple временно увеличила размер платежей за старые iPhone, iPad, Mac и Apple Watch в рамках программы Trade In. За отдельные модели будут платить почти на треть больше, чем раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple.

Как изменились выплаты по Mac и iPhone?

Наибольший скачок стоимости зафиксирован в категории компьютеров Mac. Топовый Mac Studio теперь оценивают до 1305 долларов вместо прежних 1045 долларов.

Оценка других моделей компьютеров также изменилась:

  • MacBook Pro - до 855 долларов (ранее 690);
  • Mac mini - до 480 долларов (ранее 375);
  • MacBook Air - до 580 долларов (ранее 520).

В линейке смартфонов ощутимый рост коснулся моделей Pro.

Так, флагманский iPhone 16 Pro в программе обмена стоит до 630 долларов вместо 560, а iPhone 15 Pro Max поднялся в цене до 530 долларов из 490 долларов.

Базовые и более старые версии получили незначительные повышения, а выплаты по iPhone 16e и iPhone X остались без изменений.

Читайте больше: iPhone 18 Pro могут подорожать еще до старта продаж: причина не у Apple

Обновления для iPad, Apple Watch и Android

Планшеты iPad тоже прибавили в стоимости. Выплата за iPad Pro выросла до 720 долларов (ранее 690), а за iPad mini дают до 300 долларов вместо 265 долларов.

В категории смарт-часов умеренный рост возглавил Apple Watch Series 10, который оценивают в 165 долларов против 150 долларов раньше.

Apple также расширила список устройств Android, принимаемых по программе.

К списку впервые добавили

  • серию Google Pixel 9;
  • Samsung Galaxy S21 Ultra;
  • OnePlus 13 и 13R.

При этом для некоторых более старых Android-смартфонов, в частности Pixel 7 и Pixel 8 Pro, суммы компенсации несколько снизились.

Почему Apple повысила суммы выплат?

Официально технологический гигант не объявлял причин пересмотра ценовой политики. Однако эксперты связывают это с глобальным дефицитом оперативной памяти DRAM и флэш-памяти NAND - это подняло цены на запчасти.

Рост себестоимости компонентов провоцирует удорожание как новых, так и б/у устройств по всей индустрии.

В Apple отмечают, что окончательная сумма оценки зависит от технического состояния устройства, а выплаты предоставляются в форме кредита на покупку новой техники бренда.

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