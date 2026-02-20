RU

Общество Образование Деньги Изменения

Старые купюры до 10 гривен больше не будут принимать: как не потерять деньги

Иллюстративное фото: в Украине нельзя будет расплатиться старыми купюрами до 10 гривен (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бумажные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 гг. официально перестанут принимать. Их полностью заменят соответствующими монетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Читайте также: Проверьте свои заначки: НБУ выводит из обращения "старые" гривны - нужно ли их менять

"С этой даты (2 марта - ред.) эти банкноты перестанут быть средствами платежа и изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций", - отметили в НБУ. 

Как не потерять деньги: где и когда обменять

Деньги не сгорят мгновенно - НБУ предусмотрел длительный период для их бесплатного обмена на монеты или банкноты других номиналов:

  • до 26 февраля 2027 года включительно обмен можно осуществить во всех отделениях любых банков Украины.
  • до 28 февраля 2029 года включительно только в уполномоченных банках: ПриватБанк, Сбербанк, Райффайзен Банк и ПУМБ.
  • бессрочно - в региональных подразделениях Национального банка.

Почему бумажные банкноты уходят в прошлое

В Нацбанке объясняют, что средний срок службы бумажных 1-10 гривен составляет всего 2,5 года, тогда как монеты могут находиться в обращении до 20-25 лет. 

Это позволяет государству значительно экономить на печати, транспортировке и хранении наличных денег. Фактически большинство этих банкнот уже изношены, ведь их постепенное изъятие длится более шести лет.

Изъятие из обращения 10 копеек

Напомним, с 1 октября 2025 года Национальный банк Украины приступил к постепенному изъятию из обращения монет номиналом 10 копеек.

В НБУ отметили, что они остаются законным платежным средством, однако банки не будут больше выдавать их во время наличных операций, а изъятые монеты будут передавать на утилизацию в НБУ.

Чеканка новых 10 копеек прекращена из-за их незначительной роли в расчетах.

Национальный банк Украиныгривні