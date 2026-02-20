Старі купюри до 10 гривень більше не прийматимуть: як не втратити гроші

Паперові банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003-2007 рр. офіційно перестануть приймати. Їх повністю замінять відповідними монетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного банку України.
"З цієї дати (2 березня - ред.) ці банкноти перестануть бути засобами платежу та вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати під час готівкових розрахунків, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги та платіжних операцій", - зазначили в НБУ.
Гроші не згорять миттєво - НБУ передбачив тривалий період для їх безоплатного обміну на монети або банкноти інших номіналів:
У Нацбанку пояснюють, що середній термін служби паперових 1-10 гривень становить лише 2,5 року, тоді як монети можуть перебувати в обігу до 20-25 років.
Це дає змогу державі значно економити на друці, транспортуванні та зберіганні готівки. Фактично більшість цих банкнот уже зношені, адже їхнє поступове вилучення триває понад шість років.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2025 року Національний банк України розпочав поступове вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок.
У НБУ зазначили, що вони залишаються законним платіжним засобом, однак банки більше не видаватимуть їх під час готівкових операцій, а вилучені монети передаватимуть на утилізацію в НБУ.
Карбування нових 10 копійок припинено через їхню незначну роль у розрахунках.