RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Станут пунктами несокрушимости: в Киеве некоторые супермаркеты будут работать круглосуточно

Фото: В Киеве часть супермаркетов перейдет на круглосуточный режим работы (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обратилось к торговым сетям с просьбой организовать круглосуточную работу продуктовых супермаркетов в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министерства.

Такие торговые объекты должны обеспечить бесперебойный доступ жителей района к продуктам питания, а также частично выполнять функции пунктов несокрушимости. Речь идет, в частности, о возможности согреться и подзарядить мобильные устройства.

В министерстве пояснили, что с учетом социальной ответственности бизнеса супермаркеты будут работать как в обычном режиме при наличии централизованного электроснабжения, так и с использованием собственных источников электрогенерации в случае отключений света.

Информацию о начале работы супермаркетов в круглосуточном режиме, а также перечень магазинов и их адреса позже обнародует Деснянская районная государственная администрация.

Где можно согреться уже сейчас

Напомним, глава Деснянской РГА Максим Бахматов в интервью РБК-Украина рассказал о ситуации на Троещине. В частности о том, что ТРЦ SkyMall и "Район" уже функционируют как пункты обогрева. Сейчас прорабатывается возможность их работы в круглосуточном режиме, однако для этого необходимо отдельное решение правительства по обеспечению охраны и стабильного энергоснабжения.

РБК-Украина также писало, что отделения "Новой почты" по всей Украине во время отключений света готовы помогать людям: делиться электроэнергией, предоставлять Wi-Fi, возможность подзарядить гаджеты, снять наличные и воспользоваться базовыми сервисами.

Кроме того, в Украине появятся опорные пункты, которые смогут автономно работать более 48 часов, обеспечивая людей теплом, электроэнергией, водой и связью даже во время морозов и обстрелов.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевМинистерство экономикиПункт незламностіТроещинаСупермаркетыМагазины