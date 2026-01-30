Станут пунктами несокрушимости: в Киеве некоторые супермаркеты будут работать круглосуточно

Такие торговые объекты должны обеспечить бесперебойный доступ жителей района к продуктам питания, а также частично выполнять функции пунктов несокрушимости. Речь идет, в частности, о возможности согреться и подзарядить мобильные устройства.

В министерстве пояснили, что с учетом социальной ответственности бизнеса супермаркеты будут работать как в обычном режиме при наличии централизованного электроснабжения, так и с использованием собственных источников электрогенерации в случае отключений света.

Информацию о начале работы супермаркетов в круглосуточном режиме, а также перечень магазинов и их адреса позже обнародует Деснянская районная государственная администрация.