Стануть пунктами незламності: у Києві деякі супермаркети працюватимуть цілодобово

Такі торговельні об’єкти мають забезпечити безперебійний доступ мешканців району до продуктів харчування, а також частково виконувати функції пунктів незламності. Йдеться, зокрема, про можливість зігрітися та підзарядити мобільні пристрої.

У міністерстві пояснили, що з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу супермаркети працюватимуть як у звичайному режимі за наявності централізованого електропостачання, так і з використанням власних джерел електрогенерації у разі відключень світла.

Інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів і їхні адреси пізніше оприлюднить Деснянська районна державна адміністрація.