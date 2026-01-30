UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Стануть пунктами незламності: у Києві деякі супермаркети працюватимуть цілодобово

Фото: У Києві частина супермаркетів перейде на цілодобовий режим роботи (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України звернулося до торговельних мереж із проханням організувати цілодобову роботу продуктових супермаркетів у Деснянському районі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства.

Такі торговельні об’єкти мають забезпечити безперебійний доступ мешканців району до продуктів харчування, а також частково виконувати функції пунктів незламності. Йдеться, зокрема, про можливість зігрітися та підзарядити мобільні пристрої.

У міністерстві пояснили, що з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу супермаркети працюватимуть як у звичайному режимі за наявності централізованого електропостачання, так і з використанням власних джерел електрогенерації у разі відключень світла.

Інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів і їхні адреси пізніше оприлюднить Деснянська районна державна адміністрація.

Де можна зігрітися вже зараз

Нагадаємо, голова Деснянської РДА Максим Бахматов в інтерв’ю РБК-Україна розповів про ситуацію на Троєщині. Зокрема про те, що ТРЦ SkyMall та "Район" уже функціонують як пункти обігріву. Наразі опрацьовується можливість їхньої роботи у цілодобовому режимі, однак для цього необхідне окреме рішення уряду щодо забезпечення охорони та стабільного енергопостачання.

РБК-Україна також писало, що відділення "Нової пошти" по всій Україні під час відключень світла готові допомагати людям: ділитися електроенергією, надавати Wi-Fi, можливість підзарядити гаджети, зняти готівку та скористатися базовими сервісами.

Крім того, в Україні з’являться опорні пункти, які зможуть автономно працювати понад 48 годин, забезпечуючи людей теплом, електроенергією, водою та зв’язком навіть під час морозів та обстрілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївМіністерство економікиПункт незламностіТроещинаСупермаркетиМагазини