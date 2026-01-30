ua en ru
Станут пунктами несокрушимости: в Киеве некоторые супермаркеты будут работать круглосуточно

Пятница 30 января 2026 06:40
UA EN RU
Станут пунктами несокрушимости: в Киеве некоторые супермаркеты будут работать круглосуточно Фото: В Киеве часть супермаркетов перейдет на круглосуточный режим работы (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обратилось к торговым сетям с просьбой организовать круглосуточную работу продуктовых супермаркетов в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министерства.

Такие торговые объекты должны обеспечить бесперебойный доступ жителей района к продуктам питания, а также частично выполнять функции пунктов несокрушимости. Речь идет, в частности, о возможности согреться и подзарядить мобильные устройства.

В министерстве пояснили, что с учетом социальной ответственности бизнеса супермаркеты будут работать как в обычном режиме при наличии централизованного электроснабжения, так и с использованием собственных источников электрогенерации в случае отключений света.

Информацию о начале работы супермаркетов в круглосуточном режиме, а также перечень магазинов и их адреса позже обнародует Деснянская районная государственная администрация.

Где можно согреться уже сейчас

Напомним, глава Деснянской РГА Максим Бахматов в интервью РБК-Украина рассказал о ситуации на Троещине. В частности о том, что ТРЦ SkyMall и "Район" уже функционируют как пункты обогрева. Сейчас прорабатывается возможность их работы в круглосуточном режиме, однако для этого необходимо отдельное решение правительства по обеспечению охраны и стабильного энергоснабжения.

РБК-Украина также писало, что отделения "Новой почты" по всей Украине во время отключений света готовы помогать людям: делиться электроэнергией, предоставлять Wi-Fi, возможность подзарядить гаджеты, снять наличные и воспользоваться базовыми сервисами.

Кроме того, в Украине появятся опорные пункты, которые смогут автономно работать более 48 часов, обеспечивая людей теплом, электроэнергией, водой и связью даже во время морозов и обстрелов.

Киев Министерство экономики Пункт незламності Троещина Супермаркеты Магазины
