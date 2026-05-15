В Киеве станцию метро "Площадь Украинских Героев" снова хотят переименовать: детали петиции

В Киеве зарегистрировали петиции для переименования станции метро "Площадь Украинских Героев" в честь выдающегося украинского поэта и диссидента Василия Стуса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию №14219 .

Главное: На сайте Киевсовета зарегистрировали петицию №14219 об изменении названия недавно переименованной станции.

№14219 об изменении названия недавно переименованной станции. Автор инициативы считает, что название "Площадь Украинских Героев" является слишком обобщенным и не способствует формированию идентичности.

и не способствует формированию идентичности. Сейчас петиция находится на этапе сбора подписей (необходимо 6000 голосов).

Основные аргументы автора

Автор петиции Виктория Строган отмечает, что сейчас только одна из 52 станций киевского метро названа в честь исторической фигуры (станция "Тараса Шевченко"). По ее мнению, закрепление имени Стуса в самом центре города поможет формированию национальной идентичности и разрушит российские нарративы.

Среди других причин для изменения названия выделяют:

Сложности в использовании: Согласно аргументации, обобщенное название "Площадь Украинских Героев" плохо приживается, и горожане часто или используют старое название ("Льва Толстого"), или сокращают новое до "УГ". Название "Стуса" является лаконичным и удобным.

Историческая справедливость: Автор подчеркивает, что советская власть вытесняла украинских героев на окраины, оставляя центр для имперских деятелей. Переименование центральной станции в честь Стуса должно исправить этот перекос.

Финансовый вопрос: В петиции уверяют, что обновление дизайна и надписей можно осуществить с помощью волонтеров или через сбор средств, минимизируя нагрузку на бюджет.

Какая ситуация сейчас

Петицию опубликовали 14 мая. Сейчас идет сбор подписей. Для того, чтобы власти Киева рассмотрели предложение, обращение должно набрать 6000 голосов в течение 60 дней.

Напомним, что станция "Площадь Украинских Героев" получила свое нынешнее название в 2023-м в рамках процесса дерусификации городских объектов (ранее это была "Площадь Льва Толстого").