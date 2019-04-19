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Усі станції метро Києва працюють у звичайному режимі

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 21:58
Усі станції метро Києва працюють у звичайному режимі
Фото: станція "Площа Льва Толстого" (РБК-Україна)

Всі пересадочні вузли також працюють

Усі станції метро та пересадочні вузли працюють у звичайному режимі після дебатів. Про повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА)

Раніше три станції метро були зачинені на вхід та вихід у 
зв’язку із масовими заходами на НСК "Олімпійський". 

Зокрема, з обіду зовсім не працювали станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та "Олімпійська". 

Відразу після завершення дебатів станції відкрили на вхід. Однак певний час на вихід станції не працювали. 

Крім того, у Києві через дебати 19 квітня утворились численні пробки на дорогах, зокрема на вулиці Королевській, Миколи Грінченка та Майдані Незалежності. 

Також повідомлялося, що сьогодні в центрі столиці з 10:00 до 22:00 обмежать рух транспорту через проведення дебатів на "Олімпійському".

За даними МВС, на дебати на НСК "Олімпійський" прийшли 22 тисячі українців. Очікувалося, що на НСК "Олімпійський" будуть присутні близько 60 тисяч чоловік.

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