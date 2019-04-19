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Сьогодні довкола НСК "Олімпійський" обмежать рух транспорту

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 08:17
Сьогодні довкола НСК "Олімпійський" обмежать рух транспорту
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Рух транспорту буде організовано прилеглими вулицями

Сьогодні, 19 квітня, з 10:00 до 22:00 через проведення дебатів на НСК “Олімпійський” на прилеглих вулицях діятиме обмеження руху транспорту. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції України у Facebook

Зокрема, обмеження діятимуть на: 

  • вулиці Велика Васильківська - від вулиці Ділової до вулиці Саксаганського;
  • вулиці Ділова - від вулиці Великої Васильківської до вулиці Василя Тютюнника;
  • вулиці Василя Тютюнника - від вулиці Івана Федорова до вулиці Ділової;
  • вулиці Фізкультури - від вулиці Антоновича до НСК “Олімпійський”;
  • вулиці Жилянська - від вулиці Антоновича до вулиці Шота Руставелі;
  • вулиці Шота Руставелі - від вулиці Жилянської до вулиці Саксаганського;
  • вулиці Саксаганського - від вулиці Еспланадної до вулиці Великої Васильківської;
  • вулиці Еспланадна - від вулиці Басейної до вулиці Саксаганського;
  • вулиці Рогнідинська - від вулиці Шота Руставелі до Еспланадної.

Сьогодні довкола НСК &quot;Олімпійський&quot; обмежать рух транспортуРаніше повідомлялося, що в ході проведення дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня прихильників кандидатів у президенти будуть розміщувати в різних секторах.

РБК-Україна писало, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського очікується до 60 тисяч людей.

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