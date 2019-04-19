Сьогодні довкола НСК "Олімпійський" обмежать рух транспорту

Ілюстративне фото (Автоцентр)

Рух транспорту буде організовано прилеглими вулицями

Сьогодні, 19 квітня, з 10:00 до 22:00 через проведення дебатів на НСК “Олімпійський” на прилеглих вулицях діятиме обмеження руху транспорту. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції України у Facebook.

Зокрема, обмеження діятимуть на:

вулиці Велика Васильківська - від вулиці Ділової до вулиці Саксаганського;

вулиці Ділова - від вулиці Великої Васильківської до вулиці Василя Тютюнника;

вулиці Василя Тютюнника - від вулиці Івана Федорова до вулиці Ділової;

вулиці Фізкультури - від вулиці Антоновича до НСК “Олімпійський”;

вулиці Жилянська - від вулиці Антоновича до вулиці Шота Руставелі;

вулиці Шота Руставелі - від вулиці Жилянської до вулиці Саксаганського;

вулиці Саксаганського - від вулиці Еспланадної до вулиці Великої Васильківської;

вулиці Еспланадна - від вулиці Басейної до вулиці Саксаганського;

вулиці Рогнідинська - від вулиці Шота Руставелі до Еспланадної.

Раніше повідомлялося, що в ході проведення дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня прихильників кандидатів у президенти будуть розміщувати в різних секторах.

РБК-Україна писало, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського очікується до 60 тисяч людей.