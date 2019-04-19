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Все станции метро Киева работают в обычном режиме

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 21:58
Все станции метро Киева работают в обычном режиме
Фото: станция "Площадь Льва Толстого" (РБК-Украина)

Все пересадочные узлы также работают

Все станции метро и пересадочные узлы работают в обычном режиме после дебатов. Об сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Ранее три станции метро были закрыты на вход и выход
связи с массовыми мероприятиями на НСК "Олимпийский".

В частности, с обеда совсем не работали станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Олимпийская".

Сразу после завершения дебатов станции открыли на вход. Однако некоторое время на выходе станции не работали.

Кроме того, в Киеве из-за дебатов 19 апреля образовались многочисленные пробки на дорогах, в частности на улице Королевской, Николая Гринченко и Майдане Независимости.

Также сообщалось, что сегодня в центре столицы с 10:00 до 22:00 ограничат движение транспорта из-за проведения дебатов на "Олимпийском".

По данным МВД, на дебаты на НСК "Олимпийский" пришли 22 тысячи украинцев. Ожидалось, что на НСК "Олимпийский" будут присутствовать около 60 тысяч человек.

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